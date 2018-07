Schwerin

Mehr Schweine und weniger Legehennen in MV

09.07.2018, 11:56 Uhr | dpa

Mastschweine stehen in ihrem Stall. Foto: Andreas Arnold/Archiv (Quelle: dpa)

Die Schweinehaltung hat in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr weiter um 16 000 auf rund 844 000 Tiere zugenommen. Darunter waren knapp 270 000 Mastschweine und fast 90 000 Zuchtsauen, wie aus einem am Montag in Schwerin veröffentlichten Bericht des Statistischen Landesamts hervorgeht. Allerdings liegen die Bestände noch immer weit unter dem Niveau von Anfang der 1990er Jahre mit damals 1,15 Millionen Tieren.

Aktuell werden den Angaben zufolge je 100 Hektar Ackerland 73 Schweine gehalten - 1991 hatte dieser Wert noch bei 114 gelegen. Umweltschützer warnen vor zu viel Schweinehaltung, weil ein Übermaß an Gülle eine Gefahr für das Grundwasser darstellt.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, hielten die Bauern im Land 2017 weniger Rinder und Legehennen als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Rinder sank von rund 548 000 auf etwa 535 000 - dabei die der Milchkühe von 172 000 auf 170 000. Schafe werden wie ein Jahr zuvor knapp 71 000 gehalten. Die Zahl der Legehennen sank von 2,3 auf 2,2 Millionen. Sie legten zusammen 674,5 Millionen Eier. Jede Henne legte 2017 im Schnitt 304 Eier - deutlich mehr als 2015, als es nur 270 Eier waren.