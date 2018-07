Wesendorf

1. FC Magdeburg bezieht Trainingslager in Wesendorf

09.07.2018, 15:10 Uhr | dpa

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg hat am Montag ein einwöchiges Trainingslager im niedersächsischen Wesendorf bezogen. Damit setzt das Team von Trainer Jens Härtel seine Vorbereitungen auf die Debüt-Saison im Fußball-Unterhaus fort. In diesem Rahmen testen die Blau-Weißen am Mittwoch gegen Nord-Regionalligist VfB Lübeck in Langlingen und am Samstag zum Abschluss gegen Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Dieses Spiel findet in Barleben statt.