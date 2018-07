Dresden

Grünen-Chefin mahnt Anstand im politischen Meinungsstreit an

09.07.2018, 15:14 Uhr | dpa

Die sächsische Grünen-Vorsitzende Christin Melcher hat in einem offenen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Anstand im politischen Meinungsstreit angemahnt. Wie die Grünen am Montag mitteilten, war ihr Bundesvorsitzender Robert Habeck am Wochenende aus den Reihen des Konservativen Kreises der CDU-Sachsen als "Nazi" beschimpft worden. Melcher sieht damit Grenzen überschritten: "Im Sinne des Ansehens des Freistaates Sachsen und unserer Demokratie appelliere ich jedoch an Sie als Landesvorsitzenden, auch innerhalb Ihrer Partei vernehmbar auf einen von Würde und menschlichem Anstand getragenen Meinungsstreit hinzuwirken."