Ludwigshafen am Rhein

BASF prüft Investition in Südchina

09.07.2018, 17:45 Uhr | dpa

Der Chemiekonzern BASF prüft die Errichtung eines Verbundstandorts in Südchina. Das wäre die größte Investition des Chemieriesen und würde in Alleinverantwortung betrieben, wie die BASF am Montag in Ludwigshafen mitteilte. Eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung wurde im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und des chinesischen Regierungschefs Li Keqiang in Berlin unterzeichnet. BASF schätzt die Investitionssumme bis zum Abschluss des Projekts um das Jahr 2030 auf bis zu zehn Milliarden US-Dollar (rund 8,5 Mrd. Euro).

Für die beiden Seiten unterzeichneten BASF-Chef Martin Brudermüller und Lin Shaochun, Vize-Gouverneur der Provinz Guangdong, die Erklärung. Dort soll der Standort entstehen. Das Projekt würde dem Unternehmen zufolge in einer ersten Stufe petrochemische Anlagen umfassen. Guangdong gilt als Chinas wohlhabendste und mit etwa 110 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Provinz. Es wäre der drittgrößte BASF-Standort weltweit.

Das Unternehmen betreibt aktuell international sechs Verbundstandorte - je zwei in Europa, Nordamerika und Asien. "China ist für die chemische Industrie enorm wichtig", sagte BASF-Vorstandsvorsitzender Brudermüller. "Mit einem Anteil von heute rund 40 Prozent am Weltmarkt ist es der größte Chemiemarkt."