Ingelheim am Rhein

Koffer mit über 100 Schlüsseln gibt Rätsel auf

09.07.2018, 17:49 Uhr | dpa

Ein Koffer mit über 100 Schlüsseln ist vom Parkplatz eines Betriebes in Ingelheim gestohlen worden und gibt der Polizei nun Rätsel auf. Ein Mitarbeiter habe den Aktenkoffer beim Verlassen des Betriebes versehentlich stehen lassen, teilten die Beamten am Montag mit. Erst Stunden später bemerkte der Mann seinen Fehler, der Koffer war inzwischen aber schon verschwunden. Wofür die Schlüssel passen, sagte die Polizei mit Blick auf die Ermittlungen nicht. Der Koffer war schon am 1. Juli von dem Gelände verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.