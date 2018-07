Gotha

Betrunkene Frauen schlagen auf Polizisten ein

09.07.2018, 18:29 Uhr | dpa

Weil sie die Nachtruhe nicht einhalten wollten, haben drei betrunkene Frauen in Gotha Polizisten attackiert und teils verletzt. Die Beamten hatten die Frauen im Alter zwischen 28 und 41 Jahren in der Nacht zu Samstag gebeten, die Musik in ihrer Dachgeschosswohnung leiser zu machen und ihre Personalien anzugeben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hätten sich die Frauen aber geweigert, die Polizisten beleidigt, getreten und geschlagen. Dabei wurden eine 42 Jahre alte Polizistin und ein 34-jähriger Beamter leicht verletzt. Trotzdem gelang es den Polizisten, die Frauen zur Dienststelle zu bringen.

Während der Fahrt soll die 28-Jährige weiter auf die Beamten eingeschlagen haben. Nach Angaben der Polizei hatte sie einen Alkoholwert von 3,99 Promille. Nachdem die Frauen in Polizeigewahrsam ausgenüchtert hatten, wurden sie am Samstag wieder frei gelassen. Gegen sie laufen Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.