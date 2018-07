Sonneberg

Evakuierungen in Sonnenberg wegen verdächtigem Gegenstand

09.07.2018, 18:29 Uhr | dpa

Teile der Sonneberger Innenstadt in Südthüringen sind wegen eines verdächtigen Gegenstandes geräumt worden. Eine Frau aus Bayern habe am Montagnachmittag ihr Auto vor der Polizeiwache geparkt und den Beamten von einem unbekannten Gegenstand an der Unterseite des Wagens berichtet, teilte die Polizei mit. Die Frau habe den Verdacht geäußert, dass es sich um Sprengstoff handeln könnte. Die Polizei nehme die Sache ernst, hieß es. Deshalb seien auch Gebäude im Umkreis von etwa 100 Metern evakuiert worden. Zunächst hatte das Portal "inSüdthüringen.de" berichtet.

Etwa 50 Menschen seien betroffen. Es handele sich vor allem um Angestellte der umliegenden Geschäfte. In der Wache seien die Polizisten im hinteren Teil des Gebäudes in Sicherheit, sagte eine Sprecherin der Polizei. Fachkräfte des Landeskriminalamts untersuchten am späten Nachmittag den Angaben nach noch das Auto. Der verdächtige Gegenstand sollte entfernt und geröntgt werden. Details wurden zunächst nicht bekannt.