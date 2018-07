Höchenschwand

Hoher Schaden bei Brand auf Schwarzwaldhof

09.07.2018, 19:48 Uhr | dpa

Bei einem Scheunenbrand auf einem Schwarzwaldhof in Höchenschwand (Kreis Waldshut) ist am Montagabend mindestens eine halbe Million Euro Schaden entstanden. Hinweise auf verletzte Menschen hatte die Polizei zunächst nicht. Unklar war, ob Tiere im Stall waren. "Es wird aber davon ausgegangen, dass lediglich landwirtschaftliches Gerät abgestellt war", so die Polizei.