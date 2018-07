Gießen

Auto prallt bei Gießen gegen Baum: Fahrer stirbt

09.07.2018, 19:56 Uhr | dpa

Ein Fahrer ist nach dem Frontalzusammenstoß seines Autos mit einem Baum an den schweren Verletzungen gestorben. Der 49-Jährige aus Buseck sei am Montag mit dem Wagen aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Kurve zwischen Gießen und dem Stadtteil Rödgen von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Ein Experte soll nun untersuchen, wie es zu dem tödlichen Verkehrsunfall kam. Die Landstraße war für rund drei Stunden gesperrt.