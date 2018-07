Ludwigshafen am Rhein

Festival des deutschen Films veröffentlicht Programm

10.07.2018, 01:04 Uhr | dpa

Sechs Wochen vor Beginn des Festivals des deutschen Films in Ludwigshafen stellen die Organisatoren heute das Programm vor. Direktor Michael Kötz will dabei Auskunft über Preise und Gäste sowie über die neue Programmreihe "Salon - Internationaler Film" geben. Bereits bekannt ist, dass die Komödie "Wer hat eigentlich die Liebe erfunden?" von Kerstin Polte den 14. Jahrgang der Filmschau am 22. August eröffnet. Das Festival läuft bis zum 9. September. Die Veranstaltung, die im vergangenen Jahr rund 102 000 Besucher lockte, ist den Organisatoren zufolge das zweitgrößte Festival dieser Art in Deutschland nach der Berlinale.