Zwickau

Waffenbesitz: Mutmaßlicher Reichsbürger vor Gericht

10.07.2018, 01:25 Uhr | dpa

Das Landgericht Zwickau verhandelt am heutigen Dienstag den Berufungsprozess gegen einen mutmaßlichen "Reichsbürger" wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Im Haus des mehrfach vorbestraften 63-Jährigen in Voigtsgrün im Vogtland hatte die Polizei Ende 2016 ein Gewehr mit 16 Schuss Munition sowie weitere 900 Patronen gefunden. Zudem wurden in der Zweitwohnung der Ehefrau mehr als 5100 Patronen verschiedener Kaliber und ein Springmesser sichergestellt. Das Amtsgericht Auerbach hatte den Arbeitslosen deswegen zu zehn Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt.

Weil der Mann als aggressiv und gefährlich gilt, hat das Landgericht für den Prozess ein Film- und Fotoverbot verhängt. Er habe in einem vorangegangenen Strafverfahren Vertreter der Presse tätlich angegriffen, hieß es als Begründung. Sogenannte Reichsbürger leugnen die Existenz der Bundesrepublik und erkennen auch keine Verwaltungsakte an. In Sachsen wird ihre Zahl auf gut 1300 beziffert. Etwa 80 von ihnen werden der rechtsextremen Szene zugerechnet.