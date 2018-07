Bremerhaven

Forschungsschiff "Polarstern" läuft Richtung Arktis aus

10.07.2018, 01:47 Uhr | dpa

Das Forschungsschiff "Polarstern" wird heute von Bremerhaven aus zu seiner diesjährigen Arktisexpedition aufbrechen. Es ist die letzte reguläre Fahrt zum Nordpolarmeer, bevor das Schiff im nächsten Jahr zu einer abenteuerlichen Reise aufbrechen wird: 350 Tage wird es sich in der Zentralarktis einfrieren lassen. Auch auf der jetzt anstehenden Expedition geht es für sechs Wochen in die Zentralarktis. Der erste Fahrtabschnitt führt die 48 Wissenschaftler an Bord zunächst in das norwegische Tromsø und nach Grönland, wie das Alfred-Wegener-Institut mitteilte. Am 16. Oktober kehrt die "Polarstern" zurück nach Bremerhaven. Nach einem Werftaufenthalt wird sie dann in die Antarktis aufbrechen.