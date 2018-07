Hamburg

Schiffbau-Zulieferindustrie legt Jahresbericht vor

10.07.2018, 02:19 Uhr | dpa

Die deutsche Schiffbau-Zulieferindustrie gibt heute einen Einblick in die aktuelle Situation der Branche. Bei der Jahres-Pressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment and Systems des Verbandes VDMA in Hamburg wird zudem eine Erhebung bei den Firmen zu Auslastung, Auftragslage, Investitionen und Exportstrategien vorgestellt. Die deutsche Schiffbau-Zulieferindustrie ist ungefähr drei Mal so groß wie der Schiffbau selbst und exportiert rund 70 Prozent ihrer Produktion. Sie beschäftigt bei einem Jahresumsatz von 10,6 Milliarden Euro rund 63 500 Mitarbeiter. Der Schiffbau weltweit leidet derzeit unter Überkapazitäten und Auftragsmangel.