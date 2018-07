Kassel

Verkehrsverbund will Regiotrams modernisieren

10.07.2018, 03:32 Uhr | dpa

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) stellt am heutigen Dienstag seine Pläne für eine Modernisierung des Regiotramsystems vor. Mit Hilfe des Landes Hessen will er über 100 Millionen Euro in den Schienenverkehr investieren. Regiotrams sind Hybridfahrzeuge, die sowohl auf Straßenbahnstrecken als auch auf Bahn-Schienen unterwegs sind. Angetrieben werden die Trams durch eine Kombination aus Elektro- und Dieselmotor. Langfristiges Ziel ist laut NVV, auf möglichst vielen Strecken auf den Dieselantrieb zu verzichten. Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und NVV-Geschäftsführer Wolfgang Rausch werden das Projekt in Kassel vorstellen.