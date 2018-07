Potsdam

In der Mark leben die meisten Fischadler Deutschlands

10.07.2018, 05:46 Uhr | dpa

Brandenburg behauptet sich als das Bundesland mit der größten Fischadlerpopulation in der Bundesrepublik. Allein im Jahr 2015 sind 381 besetzte Reviere erfasst worden, belegen Untersuchungen des Landesamtes für Umwelt (LfU). Damit sei die Mark bundesweit an der Spitze, sagte LfU-Sprecher Thomas Frey. Das Land verzeichne darüber hinaus einen über zweieinhalb Jahrzehnte anhaltenden positiven Bestandstrend bei Fischadlern.

Noch im 19. Jahrhundert waren Fischadler in ganz Mitteleuropa an Seen und Flüssen als Brutvögel verbreitet. Als vermeintliche Nahrungskonkurrenten des Menschen wurden sie allerdings gnadenlos verfolgt: Die Vögel wurden gezielt abgeschossen, Gelege geplündert und Horstbäume gefällt. Bis auf wenige Exemplare im Norden war der Fischadler Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland nahezu ausgerottet. Erst durch intensive Schutzmaßnahmen wie Nisthilfen, Horst-Schutzzonen und verminderten Jagddruck stieg die Population wieder.