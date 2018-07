Kirchzell

Lagerhalle brennt ab: Hoher sechsstelliger Sachschaden

10.07.2018, 06:44 Uhr | dpa

Ein Brand in einer Lagerhalle bei Kirchzell (Kreis Miltenberg) hat ersten Schätzungen nach zu einem hohen sechsstelligen Sachschaden geführt. Das Gebäude sei voll mit landwirtschaftlichen Geräten gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Das Dach der Halle sei komplett mit Solarzellen bestückt gewesen. Die Feuerwehr war in der Nacht zum Dienstag noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.