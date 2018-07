Fehrbellin

Raststätte an A24 wegen Bombendrohung gesperrt

10.07.2018, 09:57 Uhr | dpa

Erneut ist wegen einer Bombendrohung ein Rasthof in Brandenburg gesperrt worden. Diesmal traf es die Gaststätte Linumer Bruch an der A24 Richtung Hamburg. Am Dienstagmorgen sei ein Anruf mit einer Bombendrohung eingegangen, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord mit. Daraufhin wurde der Rasthof gesperrt und evakuiert. Da der Anrufer angegeben habe, dass die Bombe gegen 7.40 Uhr hoch gehen solle, sei auch die Autobahn in beiden Richtungen von 7.35 Uhr bis 7.45 Uhr gesperrt worden. Zuvor hatte der RBB online berichtet.

Der genannte Zeitpunkt verstrich ohne Zwischenfälle. Die Polizei gab die Autobahn wieder frei. Einsatzkräfte suchten am Dienstagvormittag jedoch den Rasthof und dessen Umgebung weiter ab.

Bereits in der vergangenen Woche hatte es zwei vergleichbare Bombendrohungen in Brandenburg gegeben. Am Montag war die Raststätte Stolper Heide an der A111 betroffen, kurze Zeit später ging eine Drohung auf dem Autohof Oberkrämer an der A10 ein.

Die Ermittler prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, wie die Polizeisprecherin sagte.