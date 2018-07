Neustadt an der Weinstraße

19 Jahre alte Frau in Neustadt getötet: Festnahme

10.07.2018, 10:16 Uhr | dpa

Eine 19 Jahre alte Frau ist in Neustadt an der Weinstraße getötet worden. Als tatverdächtig gilt ihr 22 Jahre alter Ex-Freund, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Mann sei festgenommen worden. Die Polizei war kurz nach 23.00 Uhr über einen Streit in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt informiert worden.

Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau tot im Flur des zweiten Obergeschosses. Bei ihr saß ein 42 Jahre alter Bewohner, der verletzt war. Ersten Ermittlungen zufolge wollte er der Frau helfen, wurde dabei aber von dem 22-Jährigen verletzt.

Zwischen der 19 Jahre alten Frau und ihrem Ex-Partner soll es zu einem Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll der frühere Freund die Frau getötet haben, hieß es. Der Verdächtige flüchtete zunächst, wurde kurze Zeit später aber von Polizisten festgenommen. Er sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die zuständige Polizei in Ludwigshafen wollte sich zunächst nicht zu weiteren Details wie etwa zur Nationalität des Verdächtigen äußern.