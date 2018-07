Mönchengladbach

Immer noch Rauch nach Brand in Abfallbetrieb

10.07.2018, 11:33 Uhr | dpa

Anwohner eines Abfallbetriebes in Mönchengladbach sind am Dienstag erneut von der Feuerwehr aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der am Montag ausgebrochene Brand sei zwar gelöscht, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Beim Auseinandernehmen des Müllhaufens entfachten aber immer wieder kleinere Feuer. Die Feuerwehr rechnete damit, dass die Nachlöscharbeiten den ganzen Dienstag andauern könnten. Am Montagmittag waren die Einsatzkräfte zu dem Abfallhof gerufen worden, weil ein rund 30 mal 50 Meter großer Müllhaufen in Brand geraten war. Dunkler Rauch stieg auf und war weithin sichtbar. Verletzt wurde bei dem Feuer in dem Abfallbetrieb niemand.