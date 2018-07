Essen

Kulturstiftung gibt mehrere Millionen für Projekte in NRW

10.07.2018, 13:16 Uhr | dpa

Die Kulturstiftung des Bundes fördert 18 neue Projekte in Nordrhein-Westfalen mit vier Millionen Euro. Gut eine Million Euro gehe an die städtische Musikschule Bochum, das Theater Dortmund und die Stadtbibliothek Köln, wie die Kulturstiftung am Dienstag in Halle an der Saale mitteilte. Die drei Einrichtungen erhalten die Förderung, um ihr Angebot und kulturelle Vielfalt zu stärken. Fast zwei Millionen Euro bekommen acht Kooperationen von freien Künstlergruppen und institutionell verankerten Tanz- und Theaterhäusern. Die Folkwang Universität der Künste wird mit 214 000 Euro gefördert, aus dem Fonds "Bauhaus heute" zum 100-jährigen Jubiläum der Design- und Architekturschule im kommenden Jahr.