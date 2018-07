Hannover

96-Neuzugänge Wood und Asano steigen ins Training ein

10.07.2018, 13:38 Uhr | dpa

Ein Fußballspieler am Ball. Foto: Jan Woitas/Archiv (Quelle: dpa)

Die Neuzugänge Takuma Asano und Bobby Wood haben am Dienstag das Training beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 aufgenommen. Stürmer Wood wurde am Montag vom Bundesliga-Absteiger Hamburger SV ausgeliehen, der Japaner Asano kam ebenfalls auf Leihbasis vom FC Arsenal. Der Offensivspieler stand nicht im WM-Kader der japanischen Nationalelf, reiste vor dem Turnier in Russland allerdings auf Abruf mit und erhielt deswegen einen verlängerten Urlaub.