Ölbronn-Dürrn

Baumaschine brennt: Vollsperrung von S-Bahn-Strecke

10.07.2018, 15:15 Uhr | dpa

In der Nähe von Ölbronn-Dürrn (Enzkreis) ist am Dienstag aus bislang unbekannter Ursache eine Baumaschine in Brand geraten. Das Feuer wurde inzwischen gelöscht, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei mit. Allerdings sei eine Oberleitung beschädigt und die Strecke zwischen Bretten (Kreis Karlsruhe) und Mühlacker (Enzkreis) in beide Richtungen gesperrt. Normalerweise wird die Strecke den Angaben zufolge von Regionalzügen und S-Bahnen genutzt. Verletzt wurde niemand.