Babyboom dauert an: 12 668 Kinder im ersten Halbjahr

10.07.2018, 15:19 Uhr | dpa

AEine Hebamme hört in ihrer Praxis die Herztöne eines Babys, einer Schwangeren die in der 25. Woche ist, ab. Foto: Uli Deck/Archiv (Quelle: dpa)

Der Hamburger Babyboom hat sich auch im ersten Halbjahr 2018 fortgesetzt. Bei 12 412 Geburten seien 12 668 Kinder in der Hansestadt zur Welt gekommen, teilte die Gesundheitsbehörde am Dienstag mit. Das waren 330 mehr als im Vorjahreszeitraum. Im gesamten Jahr 2017 hatten 25 529 Babys in Hamburg das Licht der Welt erblickt. Die höchste Neugeborenenzahl meldete das Universitätsklinikum Eppendorf, wo 1764 Kinder geboren wurden.

"Das Geburtenhoch in Hamburg hält an", sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). "Allen Eltern und Neugeborenen wünsche ich einen guten Start ins Leben." Im zweiten Halbjahr wird voraussichtlich auch ein Senatsmitglied für Bewegung in der Statistik sorgen. Wie die "Bild"-Zeitung (Dienstag) berichtete, erwartet die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (41/Grüne) im Dezember Zwillinge.