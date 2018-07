Berlin

Jogger im Koma: Polizei setzt Suche nach Wohnung fort

10.07.2018, 15:22 Uhr | dpa

Die Suche nach der Wohnung des im Koma liegenden Joggers soll am Mittwoch fortgesetzt werden. Das kündigte die Berliner Polizei an. Am Dienstag hatten Polizeischüler mit Kopien des Hausschlüssels des unbekannten Koma-Patienten Hunderte Häuser in Wilmersdorf abgeklappert. Sie probierten, ob irgendwo ein Schlüssel zu einem Schloss passte. Bis zum Nachmittag verlief die Aktion jedoch ohne Erfolg. Die Polizeischüler waren mehrere Stunden in zehn Teams unterwegs. Auf Listen und Stadtplänen wurden die Häuser abgehakt.

Der 60 bis 70 Jahre alte Mann war am 13. März im Volkspark Wilmersdorf beim Joggen zusammengebrochen. Bis heute ist er aus der Bewusstlosigkeit nicht aufgewacht. Trotz aller Bemühungen konnte die Polizei die Identität des Mannes nicht herausfinden.