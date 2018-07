Berlin

Tiertafel verliert Ausgabestelle

10.07.2018, 16:48 Uhr | dpa

Die Berliner Tiertafel sucht dringend neue Räume für ihre Futterausgabe. Das bislang genutzte Gebäude in der Mörikestraße in Treptow werde abgerissen, teilte die Vereinsvorsitzende Linda Oldenburg am Dienstag in Berlin mit. Spätestens im Dezember müsse die Tiertafel umziehen. Mietpreise wie auf dem freien Markt könne der Verein aber nicht zahlen. "Wir sind offen für verschiedene Gestaltungen eines Mietverhältnisses – auch eine Förderer- oder Sponsoring-Komponente wäre denkbar", so Oldenburg. Die Tiertafel versorgt monatlich rund 500 Hunde und Katzen von bedürftigen Haltern mit Futter.