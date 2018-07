Berlin

Schwer verletzter Mann gefunden: im Krankenhaus gestorben

10.07.2018, 17:03 Uhr | dpa

Ein mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in Berlin-Gesundbrunnen gefundener Mann ist gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Dringend gesucht wird jetzt der junge Mann, der den 67-Jährigen am 21. Juni auf dem Bürgersteig in der Hochstraße fand. Er war damals schnell verschwunden. Mitarbeiter des Bezirksamtes hatten sich um den Verletzten gekümmert und den Notarzt alarmiert. Der Arzt und Sanitäter konnten den Verletzten wiederbeleben und in ein Krankenhaus bringen. Dort starb er Anfang Juli. Wie ihm seine schweren Verletzungen zugefügt worden waren, teilte die Polizei nicht mit. Ermittelt wurde zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung, nun geht es um gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge.