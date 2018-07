Seefeld

Angler tot im Pilsensee gefunden

10.07.2018, 17:58 Uhr | dpa

Ein vermisster Angler ist am Dienstag tot aus dem Pilsensee in Oberbayern geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen 67-Jährigen, der seit knapp einem Monat in vermisst wird. "Wir gehen davon aus, dass er beim Angeln ins Wasser gefallen ist", sagte ein Sprecher. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, die genaue Todesursache blieb zunächst unklar. Der Mann war vor einem Monat nach einem Angelausflug an das in Seefeld (Landkreis Starnberg) gelegene Gewässer als vermisst gemeldet worden. Eine Suche im See war erfolglos geblieben. Gefunden worden war nur das leere Boot des Mannes. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Zeuge den leblosen Körper des Mannes dann im See.