Stuttgart

Alte Handgranate entdeckt

10.07.2018, 21:59 Uhr | dpa

In Stuttgart ist bei Grabungsarbeiten eine alte Handgranate entdeckt worden. Die Polizei räumte darauf im Stadtteil Bad Cannstatt am Dienstagabend einen Umkreis von 50 Metern und sperrte zeitweise Straßen ab, wie ein Sprecher mitteilte. Am späten Abend wollte der Kampfmittelräumdienst die Granate kontrolliert sprengen. Sie war in der Nähe des Straßenbahnmuseums gefunden worden.