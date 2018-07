Frankfurt am Main

Wasser tritt in Tiefgarage in Frankfurt aus: Ursache unklar

10.07.2018, 22:42 Uhr | dpa

In einem Technikraum der Tiefgarage des Frankfurter Einkaufszentrums "MyZeil" ist am Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache Wasser aus einer Wand ausgetreten. Das Umweltamt prüfe derzeit, "ob es sich um Grund-, Leitungs- oder Geothermiewasser handelt", teilte die Feuerwehr Frankfurt am Abend mit. Nur so könne man eine geeignete Lösung finden, um den Wasserfluss zu stoppen.

Es seien nur geringe Wassermengen aus dem Technikraum in die Tiefgarage gelangt - Autos seien nicht beschädigt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Bereits am Mittag hatte das Centermanagement laut Feuerwehr das Wasser entdeckt. Techniker des Einkaufszentrums auf der Frankfurter Einkaufsmeile hätten zunächst versucht, mit Sandsäcken eine Barriere zu bauen und Wasser abzupumpen: "Es hörte aber nicht auf, deswegen wurde die Feuerwehr alarmiert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr.