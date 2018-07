Mainz

Urteil im Prozess um Überfälle erwartet

11.07.2018, 04:12 Uhr | dpa

Bereits am zweiten Prozesstag wird heute ein Urteil gegen einen 29-Jährigen wegen zweier Überfälle in Remagen und Nieder-Olm erwartet. Davor werden Anklage und Verteidigung noch ihre Plädoyers halten. Angeklagt ist der Mann vor dem Landgericht Mainz wegen schweren Raubes. Er soll die beiden Taten im September 2015 mit drei Komplizen verübt haben, zwei von ihnen haben bereits Haftstrafen bekommen.

Die Bande soll bei dem Einbruch in Remagen (Kreis Ahrweiler) eine Frau geschlagen und mit Kabelbinder und einem Kabel gefesselt haben. In Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) wurde ein 75-Jähriger mit zerrissenen Bettlaken gefesselt, auch soll ihm mit dem Tod gedroht und ein Schraubenzieher an den Hals gehalten worden sein.

Der nun Angeklagte hatte zum Auftakt des Prozesses am vergangenen Montag über seinen Anwalt ein Geständnis abgelegt. Der Verteidiger hatte eingeräumt, die Beweislage gegen seinen Mandanten sei erdrückend, er räume die Vorwürfe im Sinne der Anklage ein. Der 29-Jährige war bereits 2017 in Bonn wegen einer ähnlichen Tat aus dem Jahr 2016 zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden.