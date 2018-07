Dresden

Bürger sieht Bibliotheken als Lotsen in der digitalen Welt

11.07.2018, 06:25 Uhr | dpa

Bibliotheken sind nach Ansicht des Generaldirektors der Sächsischen Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB), Thomas Bürger, bei der Gestaltung der digitalen Welt gefordert. Dabei gehe es vor allem um Bildung. Es gelte, Kinder und Jugendliche zu befähigen, kritisch im Netz zu sein, sagte der 64-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. "Damit sie nicht in ihrer Blase bleiben und naiv dem folgen, was an sie herangetragen wird, sondern Botschaften und Meinungen auf ihren Wahrheitsgehalt hin hinterfragen." Da hätten Bibliotheken zunehmend eine ganz wichtige Navigationsfunktion zu zuverlässigem Wissen und seriösen Quellen.