Nordhausen

46 Tuberkulose-Fälle seit Jahresbeginn erfasst

11.07.2018, 06:39 Uhr | dpa

Nach dem Bekanntwerden von zwei Todesfällen aufgrund von Tuberkulose hat das Gesundheitsministerium nun aktuelle Fallzahlen zu der Infektionskrankheit in Thüringen vorgelegt. Demnach sind für den Zeitraum Januar bis Anfang Juli bisher 46 Erkrankungsfälle bekannt. Im vergangenen Jahr lag die Gesamtzahl der registrierten Neuerkrankungen bei 110.

Ende Juni war bekanntgeworden, dass in diesem Jahr bereits zwei Patienten an Tuberkulose gestorben sind. Beide Patienten wurden im Landkreis Nordhausen behandelt. Es seien die ersten Todesfälle durch die durch Bakterien verursachte Krankheit seit Jahren in dem Landkreis gewesen, erklärte eine Sprecherin. Die früher als Schwindsucht bezeichnete Tuberkulose befällt in der Regel die Lunge.