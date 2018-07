Wolfenbüttel

Brand in Mehrfamilienhaus in Wolfenbüttel

11.07.2018, 07:57 Uhr | dpa

In Wolfenbüttel ist ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus abgebrannt. Der Fachwerkbau stand bereits in Flammen, als die Feuerwehr am späten Dienstagabend am Einsatzort ankam, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Drei Menschen hätten gerettet werden müssen. Ob alle anderen Bewohner das Haus rechtzeitig selbst verlassen haben, könne derzeit noch nicht sicher gesagt werden. Laut Feuerwehrangaben ist das Feuer unter Kontrolle.