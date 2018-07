Unfälle

Wohnmobil fängt während der Fahrt Feuer: Familie rettet sich

11.07.2018, 08:18 Uhr | dpa

Das Wohnmobil einer Familie hat auf dem Weg in den Urlaub auf der A9 Feuer gefangen. Die vier Reisenden konnten sich am Dienstagnachmittag noch retten, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Feuer brach Richtung Berlin kurz vor Schleiz (Saale-Orla-Kreis) aus. Am Wohnmobil hing noch ein Bootsanhänger. Der Familienvater habe das Fahrzeug auf den Standstreifen lenken können und dort noch den Anhänger abhängen können, bevor das Wohnmobil vollständig abbrannte, hieß es. Die A9 war zeitweise gesperrt.