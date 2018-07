Michendorf

A10 Richtung Frankfurt (Oder) nach Unfall gesperrt

11.07.2018, 09:33 Uhr | dpa

Nach einem Unfall mit einem Schwerlasttransporter ist die Autobahn A10 zwischen Michendorf und Nuthetal in Richtung Frankfurt (Oder) gesperrt worden. Der Schwerlasttransporter sei am Mittwochmorgen auf dem südlichen Berliner Ring aus bisher ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke gefahren, wie ein Sprecher der Polizei Brandenburg mitteilte. Die Bergung des Fahrzeugs erfordere die Sperrung der kompletten Fahrtrichtung. Am Morgen war zunächst noch eine Spur frei. Verletzt wurde niemand. Wann die Bergungsarbeiten abgeschlossen seien, könne derzeit nicht gesagt werden.