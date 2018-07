Düsseldorf

Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

11.07.2018, 09:42 Uhr | dpa

Bisher unbekannte Täter haben in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Verletzt wurde bei der Explosion in einer Bankfiliale am Mittwochmorgen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Täter konnten flüchten. Ob sie Geld erbeutet haben, war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen laufen, eine Fahndung blieb zunächst erfolglos, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Zunächst war unklar, wie viele Täter an der Sprengung beteiligt waren.