Berlin

Motorrad kollidiert mit Auto: Mann wird schwer verletzt

11.07.2018, 09:46 Uhr | dpa

Ein 32 Jahre alter Motorradfahrer ist in Berlin-Mariendorf verunglückt und schwer verletzt worden. Der 32-Jährige versuchte am Dienstagabend auf dem Mariendorfer Damm, ein Fahrzeug rechts zu überholen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dabei kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug und stürzte anschließend auf die Motorhaube des neben ihm fahrenden Autos. Der 32-Jährige kam in ein Krankenhaus.