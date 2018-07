Karlstadt

Ex-Lehrer wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

11.07.2018, 11:55 Uhr | dpa

Ein mittlerweile pensionierter Lehrer aus Unterfranken ist wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs einer Schülerin angeklagt worden. Der 66-Jährige soll zwischen Ende 2015 und Ende 2016 in neun Fällen sexuellen Kontakt zu einer Minderjährigen gehabt haben, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Würzburg. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Dabei habe der Mann bewusst und gewollt die mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis verbundene Abhängigkeit ausgenutzt, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten wollte der Sprecher zum Schutz des Opfers nicht nennen. Der Mann war Lehrer an einem Gymnasium in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart). Wann das Verfahren vor dem Amtsgericht Gemünden eröffnet wird, ist noch unklar. Es wurde noch kein Termin zur Hauptverhandlung bestimmt.