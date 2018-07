Berlin

Hertha reist ohne Plattenhardt und Leckie ins Trainingslager

11.07.2018, 11:55 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist Hertha BSC reist am Donnerstag in ein sechstägiges Trainingslager nach Neuruppin, allerdings noch ohne Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie. Die beiden WM-Teilnehmer stoßen erst unmittelbar danach wieder zur Mannschaft. Ansonsten wird der mit über 30 Spielern aufgeblähte Kader die Reise nach Neuruppin komplett antreten. Neben den zuletzt angeschlagenen Vladimir Darida und Peter Pekarik sind auch die Nachwuchsakteure Muhammed Kiprit, Maximilian Pronichev, Maurice Covic und Dennis Jastrzembski dabei. Trainer Pal Dardai kündigte jedoch bereits an: "Nach dem Trainingslager werden wir unseren Kader verkleinern."

In der brandenburgischen Kleinstadt wollen die Berliner die konditionellen Grundlagen für die neue Saison schaffen, die mit dem Auswärtsspiel im DFB-Pokal bei Eintracht Braunschweig beginnt (20. August, 18.30 Uhr). Eine Woche später startet für den Hauptstadtclub mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg die neue Spielzeit in der Bundesliga (25. August, 15.30 Uhr).

Die Hertha-Profis dürften in Neuruppin gehörig ins Schwitzen kommen. Fitnesstrainer Henrik Kuchno kündigte an, dass der Wellnessbereich im Hotel, in dem die Berliner unterkommen, aus Zeitgründen nicht benötigt werde. Stattdessen stehen täglich mehrere Lauf- und Fitnesseinheiten auf dem Programm. Außerdem absolviert die Mannschaft zwei Testspiele. Das erste findet bereits am Donnerstagabend gegen den ortsansässigen Sechstligisten MSV Neuruppin statt, schon einen Tag später geht es gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag. Darida und Pekarik sollen in den beiden Partien nicht mitwirken.