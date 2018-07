Berlin

Mutmaßlicher Serienräuber wird auf Baustelle festgenommen

11.07.2018, 13:07 Uhr | dpa

Zielfahnder haben in Berlin-Köpenick einen mutmaßlichen Serienräuber festgenommen. Der Mann soll einer 81-jährigen Frau am Montag in der Mahlsdorfer Straße eine Kette vom Hals gerissen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er flüchtete anschließend auf eine Großbaustelle in der Nähe. "Wahrscheinlich wollte er sich dort verstecken", sagte ein Polizeisprecher. Der 32-Jährige ließ sich von den Fahndern widerstandslos festnehmen. Die Beute trug er noch bei sich. Ein Richter erließ Haftbefehl. Der Mann soll noch mehr Menschen beraubt haben.