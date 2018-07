Burg (bei Magdeburg)

Toter in Obdachlosenunterkunft in Burg entdeckt

11.07.2018, 13:09 Uhr | dpa

In einer Unterkunft für Obdachlose in Burg (Kreis Jerichower Land) ist am Mittwoch die Leiche eines 50-Jährigen entdeckt worden. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung habe den leblosen Körper des Mannes gefunden, teilte die Polizei mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel. Ein anderer Bewohner der Unterkunft sei festgenommen worden, nachdem er zwischenzeitlich aus der Einrichtung verschwunden war. Zunächst wurden den Angaben zufolge noch Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauerten an.