Augsburg

FC Augsburg gibt Nachwuchsverteidiger Stanic Profivertrag

11.07.2018, 13:11 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hat Nachwuchskraft Jozo Stanic mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der 19 Jahre alte Abwehrspieler einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2022. Stanic wurde seit der U14 im Augsburger Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet. Er besitzt einen deutschen sowie kroatischen Pass und hat bereits Juniorenländerspiele für Kroatien bestritten.

"Jozo Stanic ist ein weiterer Spieler aus unserem eigenen Nachwuchs, dem wir in den nächsten Jahren den Sprung in die Bundesliga zutrauen", sagte Manager Stefan Reuter. "Daher freuen wir uns, dass er ebenfalls seine beste Perspektive in Augsburg sieht." In der vergangenen Saison gaben unter anderen die Eigengewächse Kilian Jakob und Simon Asta ihre Profidebüts bei den Augsburgern.