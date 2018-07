Berlin

Hertha-Stürmer Davie Selke lehnte England-Angebote ab

11.07.2018, 13:33 Uhr | dpa

Angreifer Davie Selke vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat im Sommer Angebote aus England abgelehnt und sich frühzeitig für einen Verbleib in Berlin entschieden. Das sagte der 23-Jährige der "Sport Bild" (Mittwoch). "Ich habe überlegt, ob es Sinn macht. Aber für mich ist es wichtiger, den nächsten Schritt im gewohnten Umfeld zu machen." Selke betonte, dass er bei Hertha erstmals seit seiner Zeit beim SV Werder Bremen wieder volles Vertrauen spürt: "Immer wenn ich Rückendeckung hatte, habe ich Tore gemacht. Deshalb habe ich mich im Sommer auch früh entschieden, weiter für Hertha zu spielen."

Selke war im vorigen Sommer nach zwei eher durchwachsenen Jahren bei RB Leipzig nach Berlin gewechselt, wo er den Saisonstart wegen einer Knochenmarkschwellung verpasste. Danach etablierte sich der Angreifer im Hertha-Sturm und kam auf zehn Treffer in 27 Einsätzen in der Bundesliga sowie vier Treffer in drei Spielen der Europa League.

Auch deshalb träumt Selke, der mit der deutschen U21-Auswahl im Vorjahr Europameister wurde, von einer Berufung in die DFB- Auswahl: "Natürlich ist es mein großes Ziel, diesen Schritt zu schaffen. Aber es geht nur über Leistung, über eine starke Saison."