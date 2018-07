Frankfurt am Main

Altes Wegekreuz beschädigt und entwendet

12.07.2018, 15:43 Uhr | dpa

Bislang Unbekannte haben im Kreis Bernkastel-Wittlich ein über 300 Jahre altes Wegekreuz beschädigt und Teile gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schlugen ein oder mehrere Täter am Sonntag mit schwerem Werkzeug die Jesusfigur des "Hansenkreuzes" vom Sockel herunter. Das Wegekreuz im Waldgebiet des Kellerbergs bei Dierscheid zählt den Angaben zufolge zu den Kulturgütern der Region. Die Polizei fand nach eigenen Angaben nur noch Bruchstücke des Kreuzes aus Sandstein am Tatort. Sie geht davon aus, dass das Kreuz von den Tätern entwendet wurde.