Köln

Zweitligist Köln bricht ins zweite Trainingslager auf

12.07.2018, 15:51 Uhr | dpa

Der 1. FC Köln ist am Donnerstag in das zweite Trainingslager aufgebrochen. "Wir werden vermehrt in die Detailarbeit gehen und schauen, welche Spieler unsere Idee am besten umsetzen", sagte FC-Cheftrainer Markus Anfang vor der Abreise nach Kitzbühel. Für den Fußball-Zweitligisten ist das bis 21. Juli datierte Trainingslager das bereits zweite in diesem Sommer. Während des Aufenthalts in Österreich stehen Testspiele gegen WSG Wattens (14. Juli), FC Watford (17. Juli) und Werder Bremen (20. Juli) an. Nationalspieler Jonas Hector wird erst im Verlauf der nächsten Woche in Österreich erwartet.