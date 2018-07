Bad Vilbel

Säureunfall: 1000-Liter-Fass fällt von Gabelstapler

12.07.2018, 18:19 Uhr | dpa

Ausgelaufene Salpetersäure hat am Donnerstag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei beim Mineralbrunnenbetrieb Hassia in Bad Vilbel (Wetteraukreis) ausgelöst. Nach ersten Erkenntnissen war ein 1000-Liter-Fass mit der Säure in einer Werkshalle von einem Gabelstapler gefallen, daraufhin trat die ätzende Flüssigkeit aus, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen mitteilte. Mehrere Mitarbeiter des Betriebs, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, kamen demnach vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber auch nach Einschätzung der Feuerwehr nicht bestanden.

Die Einsatzkräfte waren bis zum Abend mit der Beseitigung der Folgen des Arbeitsunfalls befasst. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Grundsätzlich sei Salpetersäure bei Berührung und beim Einatmen gefährlich und könne etwa zu Lungenschäden führen, sagte ein Sprecher der Polizei in Gießen.