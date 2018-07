Liepaja

Leipzig vor Spiel gegen BK Häcken aus Schweden

12.07.2018, 20:18 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig trifft in der 2. Runde der Qualfikation zur Europa League voraussichtlich auf BK Häcken aus Göteborg. Die Schweden setzten sich am Donnerstag im Hinspiel der 1. Runde mit 3:0 (0:0) bei FK Liepaja in Lettland durch. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt. Die Leipziger steigen am 26. Juli in den Wettbewerb ein.