Ein Mensch stirbt bei Unfall auf A2

12.07.2018, 21:09 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Wollin (Potsdam-Mittelmark) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse eines Autos wurde am Donnerstagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. In den Unfall waren demnach das Auto und ein Lastwagen verwickelt. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Der rechte Fahrstreifen auf der Strecke nach Magdeburg wurde gesperrt.