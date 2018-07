Stegen

Mann bedroht Polizei und wird durch Schuss verletzt

12.07.2018, 22:00 Uhr | dpa

Ein 33 Jahre alter Mann hat in Stegen im Südschwarzwald Polizisten bedroht und ist daraufhin von einem Schuss aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Der Mann sei am Donnerstagabend "mit gezogener Schusswaffe auf die Beamten" zugegangen, berichtete die Polizei. Er sei dabei von einem Beamten in den Oberschenkel getroffen und festgenommen worden. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Mann sei bereits als gewalttätig bei der Polizei in Erscheinung getreten.

Nachbarn hatten zuvor die Beamten informiert, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses sie mit einer Schusswaffe im Treppenhaus bedrohen würde. Dabei habe es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe gehandelt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.