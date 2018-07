Düsseldorf

Vier Millionen Besucher zur Rheinkirmes erwartet

13.07.2018, 02:35 Uhr | dpa

Kettenkarussel vor Sonnenuntergang auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Foto: Martin Gerten/Archiv (Quelle: dpa)

Zuckerwatte, Karussells und reichlich Altbier: Heute startet in Düsseldorf wieder die "Größte Kirmes am Rhein". Bei schönem Wetter erwartet der Veranstalter auf den Rheinwiesen bis zum 22. Juli mehr als vier Millionen Menschen. Die Rheinkirmes und die im August startende Cranger Kirmes in Herne sind die beiden größten Volksfeste Nordrhein-Westfalens.

Über 300 Schausteller präsentieren sich in Düsseldorf zehn Tage lang auf dem 216 000 Quadratmeter großen Kirmesgelände unter anderem mit Achter- und Geisterbahnen und Bierzelten. Im vergangenen Jahr kamen laut Veranstalter 3,75 Millionen Menschen - die Kirmes musste wegen eines Unwetters vorübergehend unterbrochen werden.